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अधिक उम्र होने के कारण कई अस्पतालों में ऑपरेशन करने से इन्कार कर दिया गया था। इसके बाद जिला अस्पताल के आर्थोपेडिक विशेषज्ञ ने उनका ऑपरेशन किया। आयुष्मान योजना के तहत मरीज का निशुल्क उपचार किया गया।मोहल्ला गोपालगंज निवासी शालिगराम गुप्ता (79) घर में गिरकर घायल हो गए थे। जांच कराने पर उनके कूल्हे का जोड़ टूटने की पुष्टि हुई। परिजन उन्हें उपचार के लिए कई अस्पतालों में ले गए, लेकिन अधिक उम्र होने के कारण चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उन्हें बेहतर उपचार के लिए झांसी या कानपुर ले जाने की सलाह दी गई।इसके बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. शक्ति मिश्रा ने आवश्यक जांच और परीक्षण के बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। चिकित्सकों की टीम ने हेमीआर्थोप्लास्टी विधि से उनका कूल्हे का जोड़ बदल दिया। ऑपरेशन के दौरान आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. दीपक आर्या और एनेस्थेटिक डॉ. अविनेश बनौधा भी मौजूद रहे।सीएमएस डॉ. अनिल राज ने इसे जिला अस्पताल की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने मरीज से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना।