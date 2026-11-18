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डकोर कोतवाली क्षेत्र के मुहाना गांव निवासी विष्णु कुमार राजपूत खेती करके दो बेटों और बड़ी बेटी करिश्मा (16) का पालन-पोषण करते थे। उनकी पत्नी अनुसुइया की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। सोमवार शाम करिश्मा घर पर इंस्टाग्राम चला रही थी। इसी दौरान पिता ने उसे देख लिया और डांट दिया। इससे क्षुब्ध होकर करिश्मा ने घर में रखी चूहा मारने की दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर उसने शोर मचाकर पिता को इसकी जानकारी दी। इस पर विष्णु कुमार उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया।सूचना पर डकोर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल देवेंद्र सिंह ने बताया कि किशोरी ने विषाक्त का सेवन कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह पता चलेगी, जांच की जा रही है।