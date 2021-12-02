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Jalaun News: कोल्ड स्टोर में निकला सांप

Sat, 17 Oct 2026 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:25 AM IST
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Snake found in cold store
जालौन। सारंगपुर रोड स्थित डायमंड कोल्ड स्टोर में गुरुवार को कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप दिखाई देने पर लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया।
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कोल्ड स्टोर में कोबरा दिखाई देने के बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और आवश्यक सावधानियां बरतते हुए सांप को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
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कोबरा विषैला सांप होता है और उसके काटने से जान का खतरा हो सकता है। वन विभाग की टीम ने लोगों से अपील की कि सांप दिखाई देने पर उससे छेड़छाड़ न करें और उसे पकड़ने का प्रयास भी न करें। तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि सुरक्षित तरीके से उसका रेस्क्यू किया जा सके। (संवाद)
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