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हरिशंकरी के पास डंप से निकल रहे और हमीरपुर व इटौरा की ओर से आ रहे वाहन आमने-सामने फंस गए। रास्ता संकरा होने के कारण जाम दोनों ओर करीब चार किलोमीटर तक लग गया। शाम से रात एक बजे तक वाहन रेंगते रहे। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।आटा थाना क्षेत्र के हरिशंकरी के पास बालू डंप से लगातार भारी वाहनों की आवाजाही होती है। वहीं, घाटों से आने वाले वाहन भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। सोमवार को दोनों ओर से वाहनों का दबाव बढ़ने पर निकलने की जगह नहीं बची। एक-दूसरे को रास्ता देने के प्रयास में वाहन फंसते चले गए। जाम में छोटे वाहन भी भारी वाहनों के बीच फंसे रहे।मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम भी जाम की समस्या बढ़ा रहा है। निर्माण के चलते सड़क का एक हिस्सा खोदा गया है, जिससे आवागमन के लिए सीमित जगह बची है। ऐसे में भारी वाहनों के आमने-सामने आने पर यातायात ठप हो जाता है।सूचना पर पहुंची चौकी पुलिस ने वाहनों को बारी-बारी से निकलवाया। चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे यातायात सुचारु हो सका। सीओ सदानंद सिंह ने बताया कि जाम खुलवा दिया गया था। यातायात सामान्य है।