Jalaun News: कोर्ट गेट के बाहर, पति-पत्नी में हाथापाई

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सूचना पर कोर्ट गेट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने दोनों को अलग कर मामला शांत कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दोनों के बीच हाथापाई दिखाई दे रही है। एक पुलिसकर्मी ने किसी तरह अंगूरी देवी के भाई को थप्पड़ मारकर हटाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गालीगलौज होती रही।बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फिलहाल किसी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है। शहर कोतवाल आनंद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।