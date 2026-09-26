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Jalaun News: बारिश ने अस्पतालों की ओपीडी पर लगाया ब्रेक

Sat, 26 Sep 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:58 PM IST
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Rain brings hospital OPD services to a halt
= मरीजों की संख्या में भारी गिरावट, अस्पतालों में पसरा सन्नाटा
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उरई। जिले में दो दिन से लगातार हो रही बारिश का असर अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों की संख्या पर भी पड़ा। बारिश के चलते शनिवार को जिला अस्पताल समेत नेत्र और टीबी अस्पताल में मरीजों की संख्या में शुक्रवार की अपेक्षा भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे अधिकांश चिकित्सक मरीजों के इंतजार में खाली बैठे रहे। जिला अस्पताल में आमतौर पर एक हजार से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं।

जिला अस्पताल की इमरजेंसी में शुक्रवार को 89 मरीज पहुंचे थे, जबकि शनिवार को यह संख्या घटकर 54 रह गई। इसी तरह ओपीडी में शुक्रवार को 606 मरीजों ने उपचार कराया, लेकिन शनिवार को केवल 160 मरीज ही पहुंचे। नेत्र अस्पताल की ओपीडी में भी शुक्रवार को 98 मरीज आए थे, जबकि शनिवार को महज 10 मरीज ही पहुंचे। टीबी अस्पताल में शुक्रवार को 26 मरीजों ने पहुंचकर उपचार कराया, वहीं शनिवार को संख्या घटकर 14 रह गई। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. जेजे राम ने बताया कि बारिश के कारण मरीजों की संख्या में कमी आई है। संवाद
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