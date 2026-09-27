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Jalaun News: डीएलएड परीक्षा के अंतिम दिन 214 रहे गैरहाजिर

Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
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214 candidates absent on the final day of the D.El.Ed. exam
उरई। डीएलएड (बीटीसी) प्रशिक्षण तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार को अंतिम दिन शहर में बनाए गए सात परीक्षा केंद्रों पर हुईं। परीक्षा तीन पालियों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई गई। पहली पाली में पंजीकृत 1970 परीक्षार्थियों में 1901 उपस्थित रहे, जबकि 69 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 1997 पंजीकृत परीक्षार्थियों में 1920 ने परीक्षा दी और 77 गैरहाजिर रहे। वहीं तीसरी पाली में 1973 परीक्षार्थियों में 1905 उपस्थित रहे, जबकि 68 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान डायट प्राचार्य अश्वनी प्रताप सिंह, परीक्षा प्रभारी बीके सौनकिया और डायट प्रवक्ता अमर सिंह ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी की। इसके अलावा बीईओ रंगनाथ चौधरी एवं जीआईसी के जितेंद्र कुमार ने केंद्रों पर परीक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी का जायजा लिया। (संवाद)
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