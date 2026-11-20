विज्ञापन

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि करोड़ों रुपये की लागत से हो रहे निर्माण कार्य में बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आबादी के पास खोदाई के बाद गड्ढे को खुला क्यों छोड़ दिया गया। निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण क्यों नहीं किया। दो मासूमों की मौत के बाद अब निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई की मांग उठ रही है।एक साथ खेलीं, एक साथ पढ़ीं, मौत भी आई तो एक साथदोनों के घर आमने-सामने, एक ही स्कूल में पढ़ती थीं सहेलियां, एक को डूबता देख बचाने पहुंची दूसरी भी पानी में समाईसंवाद न्यूज एजेंसीआटा। दोस्ती ऐसी कि स्कूल जाना हो या खेलना, दोनों हमेशा साथ रहती थीं। घर भी आमने-सामने थे और दोनों एक ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो की छात्राएं थीं। साथ पढ़ने और खेलने वाली इन मासूम सहेलियों की मौत भी एक साथ हो गई। तगारेपुर गांव में सड़क निर्माण के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में डूबने से पूर्वी (8) और निक्की (7) की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया।परिजनों के मुताबिक, दोनों रोजाना एक साथ स्कूल जाती थीं और दिनभर साथ खेलती थीं। बृहस्पतिवार को भी दोनों गांव से करीब 200 मीटर दूर खेलने के लिए निकली थीं। सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे के किनारे मिट्टी से खेलते समय पूर्वी का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरी। सहेली को डूबता देख निक्की उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह भी गहरे पानी में चली गई।कुछ देर बाद वहां पहुंची एक किशोरी ने पानी भरे गड्ढे में बच्ची का हाथ देखा तो शोर मचाते हुए गांव पहुंची। उसकी आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गड्ढे में कूदकर दोनों बच्चियों को बाहर निकाला। परिजन आनन-फानन उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।पूर्वी की मां सरजू और निक्की की मां रमाकांती का रो-रोकर बुरा हाल है। दोनों माताओं ने बताया कि उनकी बेटियां हर समय साथ रहती थीं। एक साथ स्कूल जाती थीं और साथ ही खेलती थीं। पूर्वी चार बहनों लक्ष्मी, निशा, रुपाली और एक भाई के परिवार में थी। वहीं निक्की छह बहनों और एक भाई के परिवार में थी। उसकी बहनों में प्रयांशी, प्राची, प्रतीक्षा, निकेता और एक छोटी बहन शामिल हैं। दोनों बच्चियां परिवार की लाडली थीं। उनकी एक साथ मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।बच्ची की मौत के बाद बस स्टैंड पर हुआ हंगामाआटा। हादसे के बाद बस स्टैंड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बच्ची का शव बाइक से लेकर पहुंचे पिता ने स्कूली बस की टक्कर से मौत होने का आरोप लगाते हुए शव सड़क पर रख दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिता बस चालक को हादसे का जिम्मेदार बताकर हंगामा करने लगा। इस पर मौके पर भीड़ जुट गई।मौजूद लोगों ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पिता के आरोपों पर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि बच्ची गड्ढे में डूबने से पहले ही गंभीर हो चुकी थी और पिता उसे इलाज के लिए बाइक से लेकर जा रहा था। बस स्टैंड पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद बस चालक पर टक्कर मारने का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। घटना को लेकर काफी देर तक बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद एएसपी डॉ. ईशान सोनी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच की जाएगी।