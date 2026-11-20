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गोखले नगर में गंगाराम सोनी के आवास से सोनू दुबे के मकान तक करीब छह लाख रुपये की लागत से 90 मीटर लंबी और साढ़े तीन मीटर चौड़ी सीसी सड़क का पालिकाध्यक्ष ने विधि-विधान से भूमि पूजन किया। वहीं, मोहल्ले में निर्माण पूरा होने पर नरेंद्र के मकान से फूल सिंह के मकान तक और पृथ्वीराज के मकान से सुरेंद्र सोनी के घर तक बनी दो सीसी सड़कों का लोकार्पण किया गया। दोनों सड़कों के निर्माण पर करीब आठ-आठ लाख रुपये खर्च हुए हैं। इनमें पृथ्वीराज के मकान से सुरेंद्र सोनी के घर तक बनी सड़क 105 मीटर लंबी और तीन मीटर चौड़ी है। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष ने कहा कि नगर के सभी मोहल्लों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस दौरान सभासद अनिल वर्मा, दंगल सिंह यादव, नरेश कुशवाहा, नरेश वर्मा, अमित उपाध्याय, संजय अग्रवाल आदि रहे।

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कोंच। नगर के गोखले नगर में विकास कार्यों को गति देते हुए बृहस्पतिवार को पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने एक सीसी सड़क का भूमि पूजन किया, जबकि निर्माण कार्य पूरा होने पर दो अन्य सीसी सड़कों का लोकार्पण किया।