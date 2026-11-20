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आरटीई के तहत लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिलाधिकारी और बीएसए की ओर से विद्यालय आवंटित कर बच्चों के दाखिले के लिए पत्र जारी किए जाते हैं। इस व्यवस्था में चयनित बच्चों से स्कूल संचालक फीस नहीं वसूल सकते। इसके बावजूद निजी स्कूल में दाखिला लेने वाले दो बच्चों के अभिभावकों से परीक्षा शुल्क की मांग की गई। विज्ञापन

अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एक-एक हजार रुपये मांगे। उन्होंने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रुपये देने में असमर्थता जताई तो उन्हें बताया गया कि बीएसए विकास चौधरी ने इसी साल नया आदेश जारी किया है। इसके बाद अभिभावक बिना रुपये दिए घर लौट गए। विज्ञापन विज्ञापन

वहीं, बीएसए विकास चौधरी ने बताया कि यदि इस तरह का मामला है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। आरटीई के तहत लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिलाधिकारी और बीएसए की ओर से विद्यालय आवंटित कर बच्चों के दाखिले के लिए पत्र जारी किए जाते हैं। इस व्यवस्था में चयनित बच्चों से स्कूल संचालक फीस नहीं वसूल सकते। इसके बावजूद निजी स्कूल में दाखिला लेने वाले दो बच्चों के अभिभावकों से परीक्षा शुल्क की मांग की गई।अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एक-एक हजार रुपये मांगे। उन्होंने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रुपये देने में असमर्थता जताई तो उन्हें बताया गया कि बीएसए विकास चौधरी ने इसी साल नया आदेश जारी किया है। इसके बाद अभिभावक बिना रुपये दिए घर लौट गए।वहीं, बीएसए विकास चौधरी ने बताया कि यदि इस तरह का मामला है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

उरई। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिला पाने वाले बच्चों के अभिभावकों से परीक्षा शुल्क के नाम पर वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। शहर के राजेंद्र नगर स्थित स्कूल में दो बच्चों के अभिभावकों से अर्द्धवार्षिक परीक्षा के नाम पर एक-एक हजार रुपये मांगे गए। अभिभावकों ने रुपये देने में असमर्थता जताई तो स्कूल की ओर से बीएसए के नए आदेश का हवाला दिया गया।