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ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बिजली निगम के कुछ संविदा कर्मचारी जांच के नाम पर कॉलोनी में पहुंचते हैं और रुपये न देने पर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट देते हैं। वहीं, पैसे लेकर दोबारा कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। कर्मचारियों द्वारा एसडीओ के आदेश का हवाला दिया जाता है, जबकि मौके पर कोई जेई या विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं रहता। लोगों का कहना था कि इसके चलते आधी कॉलोनी में बिजली जल रही है, जबकि आधे परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।धरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार मनोज कुमार ने प्रदर्शनकारियों की समस्या सुनी और तत्काल बिजली विभाग के जेई को फोन कर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। इस पर जेई ने काटे गए बिजली कनेक्शनों को तत्काल जोड़ने के निर्देश दिए। इससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कॉलोनी में कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। एक परिवार में लड़की की शादी भी होने वाली है। ऐसे में बिजली कनेक्शन कटने से परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कथित अवैध वसूली की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।वहीं, एसडीओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कांशीराम कॉलोनी के 78 उपभोक्ताओं ने अभी तक एक नही बार बिल जमा नहीं किए हैं जिसके चलते इनके कनेक्शन काट दिए गए थे। विभाग बकाया राजस्व की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं को शांतकर कनेक्शन जुड़वाए जा रहे है। उपभोक्ताओं ने जल्द पैसा जमा करने आश्वासन दिया है। इस दौरान अफसाना, कुसुम, पुष्पा, रामजी, शिवा, सुमित, राजकुमारी आदि रहे।