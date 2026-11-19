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निवहना निवासी प्रमोद कुशवाहा (50) खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके पास करीब पांच बीघा जमीन थी। इसके अलावा वह दूसरों की जमीन बटाई और नकद किराये पर लेकर सब्जी की खेती करते थे। इस साल फसल में लागत अधिक आई, लेकिन उपज अच्छी नहीं हुई। इससे उन पर कर्ज बढ़ गया था।परिजनों के मुताबिक, प्रमोद की आठ बेटियां और दो बेटे चिराग व दीपक हैं। तीन बेटियां शादी योग्य हैं। पिता की मृत्यु के बाद 20 नवंबर को उनकी तेरहवीं होनी थी। इसके लिए वह रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड बांट रहे थे। खेती में नुकसान, बढ़ते कर्ज, बेटियों की शादी और पिता की तेरहवीं के खर्च को लेकर वह परेशान थे।मौत की खबर से पत्नी कुसमा और वृद्ध मां मन्नी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में दो दिन बाद होने वाले तेरहवीं कार्यक्रम के लिए रिश्तेदार भी जुटे हुए थे। घटना से गांव में शोक छा गया। चौकी इंचार्ज रामजीवन वर्मा ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी वरुण प्रताप सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।