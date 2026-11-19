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बीती 3 अक्तूबर की रात चोरों ने ग्राम पचीपुरी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी की घटनाओं के खुलासे और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को कोतवाली पुलिस ने जुझारपुरा से कूड़ा गांव जाने वाले रास्ते पर नहर की पुलिया के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पचीपुरी निवासी निहाल उर्फ टिकले और पिंटू अहिरवार रूप में हुई है।पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर गांव के एक पुराने खंडहर कमरे से चोरी का सामान बरामद किया गया। इसमें सैमसंग कंपनी का एक टैबलेट, एक इनवर्टर और तीन स्टार्टर शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने दो लोहे के पेचकस, एक हथौड़ी, एक प्लास और 920 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।कोतवाल निग्वेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पिंटू के खिलाफ वर्ष 2022 में भी कोंच कोतवाली में छेड़छाड़, गाली-गलौज, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया जा रहा है।