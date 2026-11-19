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औरैया के चैनपुर निवासी बैंड पार्टी के सदस्य डीजे का सामान लेकर मध्यप्रदेश के भिंड जिले के मछंड में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। लोडर में करीब 20 लोग सवार थे। हादसे में इसाक अली (46), अलफैज (20), हसन अली (35), फैजल और अभि (25) समेत आठ लोग घायल हुए। सभी औरैया के निवासी बताए गए हैं। विज्ञापन



सूचना पर जगम्मनपुर चौकी प्रभारी रमाकांत सिंह और उपनिरीक्षक गिरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। घायलों को सीएचसी रामपुरा पहुंचाया गया। जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया। बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। औरैया के चैनपुर निवासी बैंड पार्टी के सदस्य डीजे का सामान लेकर मध्यप्रदेश के भिंड जिले के मछंड में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। लोडर में करीब 20 लोग सवार थे। हादसे में इसाक अली (46), अलफैज (20), हसन अली (35), फैजल और अभि (25) समेत आठ लोग घायल हुए। सभी औरैया के निवासी बताए गए हैं।सूचना पर जगम्मनपुर चौकी प्रभारी रमाकांत सिंह और उपनिरीक्षक गिरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। घायलों को सीएचसी रामपुरा पहुंचाया गया। जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया। बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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रामपुरा (उरई)। थाना क्षेत्र में मंगलवार रात करीब आठ बजे जगम्मनपुर से एक किलोमीटर दूर रामपुरा रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो ने डीजे लोडर में टक्कर मार दी। हादसे में लोडर सड़क पर पलट गया, जबकि बोलेरो सड़क किनारे खाई में जा गिरी। दुर्घटना में लोडर सवार करीब आठ लोग घायल हो गए।