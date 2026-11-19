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शनिवार सुबह राहगीरों ने यमुना पुल की कोठी नंबर तीन पर बुलेट संदिग्ध अवस्था में खड़ी होने की सूचना पुलिस को दी थी। जांच में बाइक सदर बाजार निवासी मछली ठेकेदार असलम खान उर्फ टेंगन के पुत्र अख्तर की निकली। बेटे के पुल पर बाइक छोड़कर गायब होने की जानकारी पर पिता ने उसके यमुना में कूदने की आशंका जताई थी। इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से तीन दिनों तक करीब 30 किलोमीटर के दायरे में तलाश अभियान चलाया।मंगलवार को अभियान बंद कर दिया गया था। इसी बीच देर शाम परिजनों को अख्तर के सकुशल होने और दिल्ली में मौजूद होने की सूचना मिली। कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के माध्यम से युवक के सकुशल होने की जानकारी मिली है। उसके ठिकाने और वापस आने के संबंध में परिजनों से बात की जाएगी।पुलिस ने दर्ज की थी गुमशुदगीपिता की तहरीर पर रविवार को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि जब तक युवक सामने नहीं आता, तब तक मामले की जांच बंद नहीं की जाएगी।