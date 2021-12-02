डीएपी की कमी नहीं, समितियों पर पर्याप्त स्टॉक : डीएम

विज्ञापन

कोंच। रबी बोआई से पहले डीएपी खाद की चिंता बढ़ी है। जिला प्रशासन ने उपलब्धता का जायजा लेना शुरू किया। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी समीर ने कौंच क्षेत्र की तीन सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। तीनों समितियों पर डीएपी का पर्याप्त स्टॉक मिला। उन्होंने किसानों को खाद की कमी न होने की बात कही। अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने क्रय-विक्रय केंद्र, झुझारपुरा और अंडा समितियों का निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर, उपलब्ध खाद और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली गई। मटर और गेहूं की बोआई नजदीक है, जिससे डीएपी की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। जिले में खाद की उपलब्धता की निगरानी हो रही है। रैक्स से नई आपूर्ति पर नजर है, ताकि समय से खाद पहुंचें।