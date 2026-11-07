Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Nine people arrested for gambling

Jalaun News: जुआ खेलते नौ लोग गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 01:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Nine people arrested for gambling
फोटो - 01 पुलिस गिरफ्त में आरोपी। पुलिस
मुहम्मदाबाद। डकोर कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 36,800 रुपये नकद, 52 ताश के पत्ते, एक ताश की गड्डी और सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
विज्ञापन

कोतवाली पुलिस को छह नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि डकोर गांव में इंडियन बैंक के पास ब्लॉक के पीछे दलवीर के खेत में जुए का फड़ चल रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में डकोर निवासी सीपू यादव उर्फ दीपक यादव, महेंद्र कुमार यादव, मोहित यादव, रामजी यादव, आशीष कुमार यादव, हेमू उर्फ हेमंत यादव, दिलीप कुमार यादव, अभिषेक यादव और चंद्रपाल यादव शामिल हैं।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों की जामा तलाशी से 5,300 रुपये और फड़ से 31,500 रुपये बरामद किए। इसके अलावा 52 ताश के पत्ते, एक ताश की गड्डी, छह एंड्रॉयड मोबाइल और एक कीपैड मोबाइल भी कब्जे में लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक प्रेमबहादुर सिंह, शिवपाल सिंह, शिवकरन सिंह, मोहम्मद वसीम सिंह आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed