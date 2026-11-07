Jalaun News: जुआ खेलते नौ लोग गिरफ्तार

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कोतवाली पुलिस को छह नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि डकोर गांव में इंडियन बैंक के पास ब्लॉक के पीछे दलवीर के खेत में जुए का फड़ चल रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में डकोर निवासी सीपू यादव उर्फ दीपक यादव, महेंद्र कुमार यादव, मोहित यादव, रामजी यादव, आशीष कुमार यादव, हेमू उर्फ हेमंत यादव, दिलीप कुमार यादव, अभिषेक यादव और चंद्रपाल यादव शामिल हैं।पुलिस ने आरोपियों की जामा तलाशी से 5,300 रुपये और फड़ से 31,500 रुपये बरामद किए। इसके अलावा 52 ताश के पत्ते, एक ताश की गड्डी, छह एंड्रॉयड मोबाइल और एक कीपैड मोबाइल भी कब्जे में लिया गया।सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक प्रेमबहादुर सिंह, शिवपाल सिंह, शिवकरन सिंह, मोहम्मद वसीम सिंह आदि शामिल रहे।