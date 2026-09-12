Jalaun News: पेड़ के नीचे बैठे किसान पर गिरी बिजली, मौत

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डकोर कोतवाली क्षेत्र के खरका गांव निवासी देशराज (52) शुक्रवार को बकरियां लेकर गांव के बाहर खेतों की ओर उन्हें चराने गए थे। अचानक बारिश शुरू होने पर वह पास में खड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने लगे। इसी दौरान तेज आवाज के साथ बिजली पेड़ पर गिर गई। हादसे में देशराज की मौके पर ही मौत हो गई और पेड़ की डाल टूटकर छह बकरियों के ऊपर जा गिरी। इससे छह बकरियों की भी मौके पर ही मौत हो गई।बारिश बंद होने के बाद आसपास के लोगों की नजर किसान और मृत बकरियों पर पड़ी। लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। बेटे सियाराम और धर्मपाल समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।सीओ राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच की जा रही है।