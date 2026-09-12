Jalaun News: पेड़ के नीचे बैठे किसान पर गिरी बिजली, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:31 AM IST
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मुहम्मदाबाद। डकोर कोतवाली क्षेत्र के खरका गांव में शुक्रवार को बकरी चराने गए किसान बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिर गई। चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पेड़ की भारी डाल टूटकर नीचे गिर गई, जिसके नीचे खड़ी छह बकरियां दबकर मर गईं।
डकोर कोतवाली क्षेत्र के खरका गांव निवासी देशराज (52) शुक्रवार को बकरियां लेकर गांव के बाहर खेतों की ओर उन्हें चराने गए थे। अचानक बारिश शुरू होने पर वह पास में खड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने लगे। इसी दौरान तेज आवाज के साथ बिजली पेड़ पर गिर गई। हादसे में देशराज की मौके पर ही मौत हो गई और पेड़ की डाल टूटकर छह बकरियों के ऊपर जा गिरी। इससे छह बकरियों की भी मौके पर ही मौत हो गई।
बारिश बंद होने के बाद आसपास के लोगों की नजर किसान और मृत बकरियों पर पड़ी। लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। बेटे सियाराम और धर्मपाल समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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सीओ राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच की जा रही है।
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डकोर कोतवाली क्षेत्र के खरका गांव निवासी देशराज (52) शुक्रवार को बकरियां लेकर गांव के बाहर खेतों की ओर उन्हें चराने गए थे। अचानक बारिश शुरू होने पर वह पास में खड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने लगे। इसी दौरान तेज आवाज के साथ बिजली पेड़ पर गिर गई। हादसे में देशराज की मौके पर ही मौत हो गई और पेड़ की डाल टूटकर छह बकरियों के ऊपर जा गिरी। इससे छह बकरियों की भी मौके पर ही मौत हो गई।
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बारिश बंद होने के बाद आसपास के लोगों की नजर किसान और मृत बकरियों पर पड़ी। लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। बेटे सियाराम और धर्मपाल समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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सीओ राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच की जा रही है।