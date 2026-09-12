Jalaun News: डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा घायल

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कदौरा थाना क्षेत्र के मुस्ताक नगर निवासी मनीष (25) शुक्रवार को अपनी मां कमला (55) को बहन के यहां से लेकर बाइक से लौट रहे थे। आटा बस स्टैंड तिराहे के पास पहुंचते ही डीसीएम ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मां-बेटे सड़क पर गिर गए। मनीष उछलकर दूर जा गिरे, जबकि उनकी मां कमला के पैर में गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आटा पुलिस ने घायलों को संभाला और यातायात व्यवस्थित कराया। पुलिस ने डीसीएम और उसके चालक को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।घायल को अस्पताल भेजने के लिए शाम 5:25 बजे एनएचआई की एंबुलेंस को फोन किया गया। करीब 5:52 बजे एंबुलेंस मौके पर पहुंची। इस दौरान महिला के पैर से लगातार खून बहता रहा और परिजन एंबुलेंस का इंतजार करते रहे। बाद में घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।पुलिस ने डीसीएम और चालक को हिरासत में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। मामले में तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।