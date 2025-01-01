Jalaun News: चार माह से बंद कोंच-वाराणसी रोडवेज बस सेवा फिर बहाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बस के चालक आशीष पाटकार और परिचालक राघवेंद्र ने बताया कि बस प्रतिदिन सुबह 7:10 बजे कोंच बस स्टैंड से वाराणसी के लिए रवाना होगी। कोंच से उरई, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज होते हुए बस वाराणसी पहुंचेगी। बस के शाम करीब 4 बजे प्रयागराज और रात 7:30 बजे वाराणसी पहुंचने का समय निर्धारित है।वाराणसी से वापसी में बस रात करीब 1:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर करीब एक बजे कोंच पहुंचेगी। बस सेवा बहाल होने से कोंच क्षेत्र के यात्रियों को वाराणसी और प्रयागराज के अलावा रास्ते में पड़ने वाले शहरों तक सीधे सफर की सुविधा मिलेगी। अब यात्रियों को उरई या अन्य स्थानों पर बस बदलने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक और अन्य जरूरी कार्यों से वाराणसी-प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए यह बस सेवा उपयोगी साबित होगी।