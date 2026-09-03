Jalaun News: आईजीआरएस निस्तारण में जालौन फिर प्रदेश में अव्वल

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एसपी विनय कुमार सिंह का कहना है कि शिकायतों का समयसीमा में निस्तारण कराने के साथ अधिकारियों को शिकायतकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरणों की जांच के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचकर तथ्यों की पड़ताल करते हैं और नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। उच्चाधिकारियों की निगरानी में शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।

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उरई। जनशिकायतों के निस्तारण के लिए संचालित आईजीआरएस पोर्टल की अगस्त 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जालौन पुलिस ने लगातार प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले के 19 थानों में से 18 थानों को भी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है।