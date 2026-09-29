Jalaun News: ससुर को बुलाने के आरोप में युवक ने दी आग लगाने की धमकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:10 AM IST
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आटा। थाना क्षेत्र के भभुआ गांव निवासी एक युवक ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट करने और आग लगाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है।
भभुआ निवासी अरविंद कुमार ने तहरीर में बताया कि पड़ोस में रहने वाला अरविंद उसकी पत्नी से करीब पांच दिनों से मारपीट कर रहा था। आरोप है कि 9 अगस्त को उसकी पत्नी के मायके वाले उसे और उसकी पुत्री को अपने साथ ले गए। इसके बाद अरविंद उसके घर आया और पत्नी के मायके जाने का जिम्मेदार उसे बताते हुए कहने लगा कि उसने फोन कर उसके ससुर को बुलाया था।
पीड़ित के मुताबिक उसने आरोपी को बताया कि उसने किसी को फोन नहीं किया है। इसके बावजूद आरोपी सुबह से दोपहर तक करीब तीन बार उसके घर आया। आरोप है कि इस दौरान उसने गुस्से में घर में आग लगाने की धमकी दी और पीड़ित के साथ मारपीट की। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। (संवाद)
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भभुआ निवासी अरविंद कुमार ने तहरीर में बताया कि पड़ोस में रहने वाला अरविंद उसकी पत्नी से करीब पांच दिनों से मारपीट कर रहा था। आरोप है कि 9 अगस्त को उसकी पत्नी के मायके वाले उसे और उसकी पुत्री को अपने साथ ले गए। इसके बाद अरविंद उसके घर आया और पत्नी के मायके जाने का जिम्मेदार उसे बताते हुए कहने लगा कि उसने फोन कर उसके ससुर को बुलाया था।
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पीड़ित के मुताबिक उसने आरोपी को बताया कि उसने किसी को फोन नहीं किया है। इसके बावजूद आरोपी सुबह से दोपहर तक करीब तीन बार उसके घर आया। आरोप है कि इस दौरान उसने गुस्से में घर में आग लगाने की धमकी दी और पीड़ित के साथ मारपीट की। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। (संवाद)
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