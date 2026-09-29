फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Husband, mother-in-law, and father-in-law arrested in connection with newlywed's death.

Jalaun News: नवविवाहिता की मौत में पति, सास और ससुर गिरफ्तार

Tue, 29 Sep 2026 01:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Husband, mother-in-law, and father-in-law arrested in connection with newlywed's death.
फोटो - 02 पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति, सास व ससुर। संवाद
कदौरा। थाना क्षेत्र के हांसा गांव में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नवविवाहिता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या और प्रताड़ना समेत अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र के हांसा गांव निवासी सूर्य कुमार की पत्नी ज्योति (25) का शव शुक्रवार रात फंदे से लटका मिला था। ज्योति की शादी 20 अप्रैल 2026 को हुई थी। शादी के महज चार महीने बाद उसकी मौत से मायके पक्ष में आक्रोश है।
विज्ञापन

मरगायां निवासी मां विजेता देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि ससुराल वाले आए दिन ज्योति को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। मां ने आरोप लगाया कि घटना की रात भी पति, सास, ससुर और अन्य लोगों ने ज्योति के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मां की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर रविवार को आरोपी पति सूर्य कुमार, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed