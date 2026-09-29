फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Husband missing; woman accuses daughter-in-law and a young man of making him disappear.

Jalaun News: पति लापता, महिला ने बहू और युवक पर लगाया गायब करने का आरोप

Tue, 29 Sep 2026 01:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Husband missing; woman accuses daughter-in-law and a young man of making him disappear.
कोंच। कस्बे के गांधी नगर निवासी एक महिला ने अपने पति के लापता होने पर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर उन्हें सकुशल खोजने की गुहार लगाई है। महिला ने बहू और एक युवक पर पति को गायब करने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने बताया कि मोहल्ले का ही एक युवक सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी बहू के संपर्क में है। इसको लेकर उसके पुत्र और पति ने युवक को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक उन्हें धमकी देता रहा। महिला के अनुसार 22 सितंबर को उसका पति घर से निकला था। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है और उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। महिला ने पुलिस से गुमशुदगी दर्ज कर पति को सकुशल बरामद करने की मांग की है।(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed