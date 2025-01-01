सदन में उठाए मुद्दे सरकार ने नहीं किए हल : मानसिंह यादव

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जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान डॉ. यादव ने बताया कि 23 अक्तूबर को होने वाले चुनाव में 10 जिले शामिल हैं। सपा ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। उन्होंने वित्तविहीन शिक्षकों, पुरानी पेंशन, शिक्षामित्रों, प्रश्नपत्र लीक, अनुदेशकों और ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं सदन में उठाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इनके समाधान को लेकर गंभीर नहीं रही। भाजपा प्रत्याशी के भाई पर डमी प्रत्याशी खड़ा कराने के आरोपों को उन्होंने चुनावी साजिश बताया। बताया कि सपा सरकार बनने पर संविदा पर भर्ती के स्थान पर नियमित भर्ती की जाएगी। वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय और सेवा पुस्तिका मिलेगी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। 1.76 लाख शिक्षामित्रों को समान कार्य-समान वेतन दिलाने का प्रयास होगा। अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ भी लागू करने की बात कही। इस दौरान जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर, पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय, श्रीराम पाल, पूर्व एमएलसी तिलक चंद्र अहिरवार सहित कई नेता मौजूद रहे।

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उरई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ने गुरुवार को प्रयागराज-झांसी स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अपने छह वर्ष के कार्यकाल के मुद्दे और पार्टी की आगामी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में उठाए गए मुद्दे हल नहीं किए।