Jalaun News: पांच नमूने लिए, प्रयोगशाला भेजा

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सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय डॉ. सीआर प्रजापति ने छापेमारी के लिए टीमों का गठन किया। टीम ने राजमार्ग स्थित पटेल नगर में ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। यहां से कुट्टू आटा के दो, किशमिश और मूंगफली दाना का एक-एक नमूना लिया गया। इसके बाद गांधी नगर, राठ रोड स्थित एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के विशाल मेगा मार्ट से किशमिश का एक नमूना संग्रहित किया गया।वहीं, सुशील नगर स्थित अरोहना एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार शुक्रवार को कुल छह निरीक्षण किए गए और पांच नमूने लेकर जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला भेजे गए।अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश प्रसाद, कन्हैया लाल यादव, सुनील कुमार और अनिल कुमार कटियार शामिल रहे। (संवाद)