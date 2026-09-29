Jalaun News: सीएचसी के रैन बसेरे में घुसा पांच फीट लंबा सांप

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कोंच। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित रैन बसेरा भवन के अंदर रविवार देर रात पांच फीट लंबा सांप रेंगता दिखाई दिया। इससे लोगों और कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई। इसके बाद कर्मचारियों ने स्टाफ को सूचना दी। इसके बाद उसे बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए। काफी मशक्कत के बाद भी सांप काबू में नहीं आया, जिसके बाद उसे मार दिया गया। (संवाद)