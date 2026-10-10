Jalaun News: कोल्ड स्टोर से सबमर्सिबल पंप चोरी कर ले जा रहे दो युवक पकड़े

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ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन का भिटारा गांव के पास बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोर की बाउंड्री के अंदर जल निकासी के लिए सबमर्सिबल पंप लगा हुआ था। गुरुवार की मध्यरात्रि के बाद शुक्रवार तड़के दो युवक बाउंड्रीवॉल फांदकर परिसर में घुस गए। इसके बाद उन्होंने पंप खोल लिया और उसे लेकर बाहर जाने लगे। इसी दौरान आसपास के ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और घटना की जानकारी ब्लॉक प्रमुख व पुलिस को दी।सूचना मिलते ही ब्लॉक प्रमुख और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूछताछ में आरोपियों ने पंप चोरी कर बेचने के लिए ले जाने की बात बताई। पुलिस दोनों को थाने ले आई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोहन थाना क्षेत्र के गोहन गांव निवासी गोलू उर्फ गोल्डविन और आशीष के रूप में हुई है।कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चोरी गया सबमर्सिबल पंप और बाइक बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।