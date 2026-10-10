फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   DCM overturns in ditch while trying to avoid dumper; driver and helper injured.

Jalaun News: डंपर से बचने में खंदक में पलटी डीसीएम, चालक-खलासी घायल

Sat, 10 Oct 2026 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
DCM overturns in ditch while trying to avoid dumper; driver and helper injured.
उकासा टोल के पास हादसा, पुलिस ने वाहन में फंसे दोनों घायलों को निकाला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
आटा। झांसी-कानपुर हाईवे पर उकासा टोल के पास शुक्रवार शाम आगे चल रहे डंपर से टक्कर बचाने के प्रयास में मौसमी से लदी डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदक में पलट गई। हादसे में चालक और खलासी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची आटा थाना पुलिस ने दोनों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया।

जानकारी के अनुसार, उन्नाव निवासी सुजीत कुमार (35) डीसीएम चला रहे थे, जबकि जनमेजय (19) खलासी था। दोनों महाराष्ट्र की पछौर मंडी से डीसीएम में मौसमी लादकर लखनऊ जा रहे थे। शुक्रवार शाम करीब चार बजे उकासा टोल के पास आगे चल रहे डंपर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। डंपर से टक्कर बचाने के लिए सुजीत ने डीसीएम को सड़क किनारे मोड़ा, तभी वाहन अनियंत्रित होकर खंदक में पलट गया।
विज्ञापन


हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। आटा थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा और संकटमोचन चौकी प्रभारी नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वाहन में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों घायलों का उपचार कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन



आवारा जानवर से टकराई बाइक, मां-बेटे घायल
जालौन। कोतवाली क्षेत्र में कोंच रोड पर आरआरसी सेंटर के पास शुक्रवार शाम सड़क पर अचानक आए आवारा जानवर से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार मां-बेटे घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।


भिटारा निवासी पिंटू शुक्रवार शाम करीब छह बजे अपनी मां उमा देवी के साथ कोंच से जालौन की ओर आ रहे थे। आरआरसी सेंटर के पास अचानक सड़क पर आवारा जानवर आ गया। इससे बाइक टकरा गई और दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed