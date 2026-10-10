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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Shopkeeper's shop set on fire after he asked for money.

Jalaun News: रुपये मांगने पर दुकानदार की दुकान में लगाई आग

Sat, 10 Oct 2026 01:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:09 AM IST
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Shopkeeper's shop set on fire after he asked for money.
फोटो - 07 ऐदलपुर में आग से जली चाय-समोसे की दुकान। स्वयं
उरई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ऐदलपुर में चाय-समोसे की दुकान से सामान लेने के बाद रुपये मांगने पर कुछ युवकों ने दुकानदार को धमकाया और उसकी दुकान में आग लगा दी। आग से करीब 50 हजार रुपये का नुकसान होने का आरोप लगाते हुए दुकानदार ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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ग्राम ऐदलपुर निवासी बृजेश गुबरेले ने पुलिस को बताया कि गांव में चाय-समोसे की दुकान चलाकर वह परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आरोप है कि आठ अक्तूबर को कुछ युवक दुकान पर आए और सामान लेने के बाद रुपये मांगने पर धमकाने लगे। विरोध करने पर युवकों ने गोलक में रखे 1650 रुपये निकाल लिए और दुकान में आग लगा दी। इससे दुकान का सामान जल गया और करीब 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ।
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