Jalaun News: खेत में पानी लगाते समय सर्पदंश से किसान की मौत

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पाल मढ़ैया निवासी सोवरन सिंह निषाद (58) शनिवार दोपहर अपने खेत में पानी लगा रहे थे। परिजन वीरेंद्र सिंह के मुताबिक, खेत की मेड़ के किनारे मिट्टी हटाते समय उनके हाथ में सर्प ने काट लिया। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गए। आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज उरई पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।किसान की पत्नी पप्पी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके तीन बेटे कमलेश, मूलचंद और बृजेंद्र तथा तीन बेटियां हैं। परिवार में दीपावली की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन मुखिया की अचानक मौत से त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं।थानाध्यक्ष वरुण प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।