Jalaun News: आवारा पशु से टकराई बाइक, किसान की मौत

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पिंटू सिंह सेंगर गोहन थाना क्षेत्र के रहावली गांव के निवासी थे। वह शनिवार रात बाइक से गोहन से घर लौट रहे थे। सहबाजपुर के पास उनकी बाइक आवारा पशु से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। गोहन थानाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

माधौगढ़। सहबाजपुर के पास देर रात एक सड़क हादसे में किसान पिंटू सिंह सेंगर (38) की मौत हो गई। उनकी बाइक सड़क पर अचानक आए आवारा पशु से टकरा गई थी।