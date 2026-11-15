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Jalaun News: निर्धारित दर से महंगी खाद बेचने पर प्रतिष्ठान सील

Sun, 15 Nov 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:41 PM IST
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Establishment sealed for selling fertilizer at higher rates than prescribed rates
उरई। तहसील जालौन में तहसीलदार और जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगन दीप सिंह ने रविवार को संयुक्त निरीक्षण किया। निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया और डीएपी बेचने पर पंकज ट्रेडर्स का प्रतिष्ठान तत्काल सील कर दिया गया।
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अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने डीएपी की 50 किलो बोरी का दाम 1350 रुपये तय किया है। यूरिया की 45 किलो बोरी 266.50 रुपये निर्धारित है। जिलाधिकारी समीर ने सभी विक्रेताओं को निर्धारित दर पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीओएस मशीनों में उपलब्ध स्टॉक की जांच करने को भी कहा। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि खाद वितरण या उपलब्धता में समस्या होने पर किसान सहकारी समितियों के अधिकारियों के मोबाइल नंबर 07818921432 और 09412421992 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के नंबर 08858222253, 08317041767, 09450072937, 09936481190, 09140122540 और 07839882812 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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