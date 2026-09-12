Jalaun News: यमुना पुल से वृद्ध ने लगाई छलांग, तलाश जारी

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थाना क्षेत्र के पारेन गांव निवासी बाबूलाल (75) बृहस्पतिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बने यमुना नदी के पुल से छलांग लगा दी। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पुल पर बाबूलाल के कपड़े रखे होने की जानकारी दी। कपड़े मिलने के बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने कुठौंद पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यमुना नदी में वृद्ध की तलाश शुरू कराई। पुलिस ने नदी के आसपास खोजबीन की, लेकिन जलस्तर अधिक होने और तेज बहाव के कारण बाबूलाल का कोई पता नहीं चल सका। देर तक तलाश जारी रहने के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई।बताया गया कि बाबूलाल अविवाहित थे। उनके भाई के दो पुत्र थे, जिनकी भी पहले मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में परिवार में भतीजों के बच्चे और अन्य परिजन ही हैं। करीब दो वर्ष पहले उनके भतीजे के पुत्र की भी सांप के काटने से मौत हो गई थी।थाना प्रभारी विजय कुमार पांडेय का कहना है कि तलाश कराई जा रही है।