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Jalaun News: दूध-पनीर समेत आठ नमूने भरे

Fri, 09 Oct 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:01 AM IST
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Eight samples, including milk and paneer, were collected.
उरई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बृहस्पतिवार को उरई, कालपी और कोंच तहसील क्षेत्रों में अभियान चलाया। टीम ने दूध, पनीर, खोया और बूंदी के लड्डू के कुल आठ नमूने लिए। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
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शहर में दशाराम, नरेंद्र कुमार और अवधेश से दूध के नमूने लिए गए। विशंभर स्वीट्स से बूंदी के लड्डू का नमूना मिला। ब्लैक चिली रेस्टोरेंट को सुधार नोटिस जारी किया। कालपी में गुप्ता स्वीट्स से पनीर और हरीबाबू से दूध का नमूना लिया गया। आर स्क्वायर कैफे को धारा-55 के तहत नोटिस मिला। कोंच में अखिलेश शर्मा की खोया भट्ठी और बाबा ढाबा से भी नमूने संग्रहित किए गए। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. सीआर प्रजापति ने बताया कि मिलावट रोकने का अभियान लगातार जारी रहेगा।
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