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यूनियन ने बताया कि पहले भी अवैध बसों के मार्गों की जानकारी दी गई थी, पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे रोडवेज की आय और कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। प्रांतीय आह्वान पर क्षेत्रीय अध्यक्ष अंकित पटेल और क्षेत्रीय मंत्री रियाजुल हक के नेतृत्व में कर्मचारी कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां शाखा अध्यक्ष महेंद्र कुमार की अगुवाई में नारेबाजी कर विरोध जताया गया। यूनियन ने अवैध बसों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने परिवहन निगम के राजस्व और कार्मिकों के हितों की रक्षा की अपील की।यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिसंबर तक अवैध बसों के संचालन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे मंडलायुक्त झांसी को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि पहले भी कई बार अवैध मार्गों की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस निष्क्रियता से रोडवेज को लगातार नुकसान हो रहा है।