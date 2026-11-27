Jalaun News: डग्गामार बसों पर कार्रवाई की मांग
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:00 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:00 AM IST
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उरई। जिले में अवैध निजी बसों के संचालन पर कार्रवाई न होने से नाराज यूपी रोडवेज एम्पलाइज यूनियन ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार को सौंपा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि डग्गामार बसों के खुलेआम संचालन से परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
यूनियन ने बताया कि पहले भी अवैध बसों के मार्गों की जानकारी दी गई थी, पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे रोडवेज की आय और कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। प्रांतीय आह्वान पर क्षेत्रीय अध्यक्ष अंकित पटेल और क्षेत्रीय मंत्री रियाजुल हक के नेतृत्व में कर्मचारी कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां शाखा अध्यक्ष महेंद्र कुमार की अगुवाई में नारेबाजी कर विरोध जताया गया। यूनियन ने अवैध बसों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने परिवहन निगम के राजस्व और कार्मिकों के हितों की रक्षा की अपील की।
यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिसंबर तक अवैध बसों के संचालन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे मंडलायुक्त झांसी को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि पहले भी कई बार अवैध मार्गों की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस निष्क्रियता से रोडवेज को लगातार नुकसान हो रहा है।
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यूनियन ने बताया कि पहले भी अवैध बसों के मार्गों की जानकारी दी गई थी, पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे रोडवेज की आय और कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। प्रांतीय आह्वान पर क्षेत्रीय अध्यक्ष अंकित पटेल और क्षेत्रीय मंत्री रियाजुल हक के नेतृत्व में कर्मचारी कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां शाखा अध्यक्ष महेंद्र कुमार की अगुवाई में नारेबाजी कर विरोध जताया गया। यूनियन ने अवैध बसों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने परिवहन निगम के राजस्व और कार्मिकों के हितों की रक्षा की अपील की।
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यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिसंबर तक अवैध बसों के संचालन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे मंडलायुक्त झांसी को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि पहले भी कई बार अवैध मार्गों की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस निष्क्रियता से रोडवेज को लगातार नुकसान हो रहा है।
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