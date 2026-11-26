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मोहम्मद खान की पुत्री गुलपशा की शादी 27 नवंबर को होनी थी। बरात आटा थाना क्षेत्र के अटरिया गांव से आनी थी। बुधवार रात घर की छत पर मिलाद, हल्दी और मेहंदी के कार्यक्रम चल रहे थे। जुमरातिन भी इन रस्मों में शामिल थीं। छत पर टहलने के दौरान अचानक वह फिसलकर नीचे गिर गईं। जुमरातिन के पति नजीर मंसूरी की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके तीन पुत्र कल्लू, रहीम और असलम हैं।परिजनों ने 27 नवंबर को घर में शादी होने के कारण जुमरातिन का पोस्टमार्टम नहीं कराया। घटना के अगले दिन गुरुवार को उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। परिवार ने बताया कि इस दुखद घटना के चलते शादी बिना शहनाई और गाजे-बाजे के शांत माहौल में संपन्न कराई जाएगी।