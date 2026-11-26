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कोंच। तहसील परिसर में कुछ लोग खुद को अधिवक्ता बताकर फरियादियों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं। बार संघ कोंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबाबू निरंजन ने एसडीएम अनीता देवी को शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र में बताया गया कि ये लोग भोले-भाले फरियादियों को काम कराने का भरोसा देते हैं। इसके बाद उनसे मनमानी रकम वसूलते हैं। इससे फरियादियों का शोषण होता है और अधिवक्ताओं की छवि भी खराब हो रही है। निरंजन ने यह भी बताया कि पूर्व में संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी से भी शिकायत की गई थी। हालांकि, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने तहसील परिसर में सक्रिय इन लोगों की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।