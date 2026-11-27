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जालौन ब्लू ने डीसीए इटावा को 78 रन से हराया। वहीं, इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन (चौधरी) ने डीसीए इटावा अंडर-16 को 223 रन के विशाल अंतर से पराजित किया। पहले मैच में डीसीए जालौन ब्लू ने 21.1 ओवर में 162 रन बनाए। प्रशांत यादव ने मात्र 22 गेंदों पर छह छक्कों और दो चौकों की मदद से 48 रन की नाबाद पारी खेली। विराट यादव ने 35 और प्रबलजीत यादव ने 17 रन का योगदान दिया। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इटावा की टीम 12.1 ओवर में 84 रन पर ऑलआउट हो गई। जालौन ब्लू के कप्तान अनुकल्प सैनी ने तीन ओवर में नौ रन देकर चार विकेट लिए। शशांक गौतम, युवराज ठाकुर और सायन खान को दो-दो विकेट मिले।दूसरे मुकाबले में इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन (चौधरी) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 ओवर में आठ विकेट पर 293 रन बनाए। कप्तान देव प्रकाश शुक्ला ने 39 गेंदों पर 12 चौके और आठ छक्कों की मदद से 99 रन की नाबाद पारी खेली। मोहम्मद हम्माद ने 20 गेंदों पर 70 रन और हर्षित ने 27 गेंदों पर 59 रन बनाए। 294 रन के लक्ष्य के जवाब में डीसीए इटावा अंडर-16 की टीम 9.4 ओवर में महज 70 रन पर सिमट गई।इलाहाबाद की ओर से श्रेयांश जायसवाल ने 2.4 ओवर में 12 रन देकर पांच विकेट झटके। हर्षित ने बिना कोई रन दिए दो विकेट हासिल किए। मुकाबलों के समापन पर दोनों मैचों के प्लेयर ऑफ द मैच खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मैचों में सतीश कुमार पांडेय और विशाल वर्मा ने अंपायर की भूमिका निभाई, जबकि ओमबीर सिंह स्कोरर रहे। इस अवसर पर डीसीए जालौन सचिव विकास कुमार शर्मा और कोच कमल सैनी भी उपस्थित रहे।