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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Demand for a ban on the open sale of meat and fish during Navratri.

Jalaun News: नवरात्र में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक की मांग

Fri, 09 Oct 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:03 AM IST
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Demand for a ban on the open sale of meat and fish during Navratri.
फोटो - 02 एसडीएम को ज्ञापन देते हिंदु संगठनों के लोग - फोटो : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई टैक्स के विरोध में डीएम को ज्ञापन सौंपते जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर। स्रोत स्वयं
कालपी। हिंदू संगठनों ने गुरुवार को एसडीएम विनय कुमार मौर्य को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नवरात्र में सार्वजनिक स्थानों पर मांस, मछली व अंडों की बिक्री रोकने की मांग की। संगठनों ने धार्मिक आयोजनों व मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाने को कहा। पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की भी मांग की गई। मंदिरों व प्रमुख स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाने की बात कही गई। औचक निरीक्षण की मांग भी रखी गई। गरबा व डांडिया आयोजनों में अन्य धर्म के लोगों की भागीदारी रोकने को भी कहा। धार्मिक स्थलों के आसपास दुकानों को अनुमति न देने की मांग भी की। ज्ञापन बजरंग दल के जिला सहसंयोजक हर्ष विश्नोई के नेतृत्व में दिया गया। दीपक शर्मा, गोविंद सोलंकी, गोलू ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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