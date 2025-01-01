Jalaun News: नवरात्र में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक की मांग

विज्ञापन

कालपी। हिंदू संगठनों ने गुरुवार को एसडीएम विनय कुमार मौर्य को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नवरात्र में सार्वजनिक स्थानों पर मांस, मछली व अंडों की बिक्री रोकने की मांग की। संगठनों ने धार्मिक आयोजनों व मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाने को कहा। पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की भी मांग की गई। मंदिरों व प्रमुख स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाने की बात कही गई। औचक निरीक्षण की मांग भी रखी गई। गरबा व डांडिया आयोजनों में अन्य धर्म के लोगों की भागीदारी रोकने को भी कहा। धार्मिक स्थलों के आसपास दुकानों को अनुमति न देने की मांग भी की। ज्ञापन बजरंग दल के जिला सहसंयोजक हर्ष विश्नोई के नेतृत्व में दिया गया। दीपक शर्मा, गोविंद सोलंकी, गोलू ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।