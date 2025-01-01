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बता दें कि शनिवार को काम समाप्त होने के बाद सोमवार को जब सीटी स्कैन स्टाफ ने मशीन चालू कर काम शुरू करना चाहा तो यूपीएस में तकनीकी दिक्कत आ गई। इसके चलते पूरे दिन जांच का काम प्रभावित रहा। पहले से जांच करा चुके मरीजों की रिपोर्ट भी नहीं मिल सकी।मंगलवार को तकनीकी कर्मचारियों ने यूपीएस की खराबी दूर करने का प्रयास किया। दोपहर करीब 12 बजे के बाद यूपीएस ठीक हो पाया। हालांकि मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के चलते अस्पताल में हाफ डे ओपीडी होने के कारण सीटी स्कैन का काम नियमित रूप से नहीं हो सका।बुधवार सुबह स्टाफ ने मशीन चालू कर सीटी स्कैन शुरू करने का प्रयास किया तो कुछ ही देर में मशीन गर्म होने लगी। इसकी जानकारी होते ही कर्मचारियों ने जांच रोक दी। पीपीपी मॉडल पर संचालित सीटी स्कैन सेवा के प्रभारी धीरज ने तत्काल इसकी सूचना सीएमएस डॉ. अनिल राज और संबंधित कंपनी के अधिकारियों को दी। कंपनी के अधिकारियों ने शनिवार को अस्पताल पहुंचकर तकनीकी समस्या दूर करने की बात कही है।वहीं, सीएमएस ने सीटी स्कैन प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि जिन मरीजों को तत्काल सीटी स्कैन की जरूरत है, उनकी जांच कराने की व्यवस्था की जाए। कई मरीज जांच कराने की उम्मीद में अस्पताल पहुंचे, लेकिन मशीन में खराबी के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ा। अब मरीजों को सीटी स्कैन की नियमित सुविधा बहाल होने के लिए शनिवार तक इंतजार करना पड़ेगा।