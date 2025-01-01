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इस दौरान नकली एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डिस्क प्लेट, क्लच प्लेट समेत कई तरह के पार्ट्स बरामद हुए। कंपनी की तहरीर पर पुलिस ने तीन दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।महिंद्रा कंपनी के हेड ऑफिस से आए जांच अधिकारी अजय कुमार और अमित कुमार मंगलवार शाम कोतवाली पहुंचे। कंपनी को लंबे समय से कोंच में उसके नाम पर नकली ऑटो पार्ट्स बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। गोपनीय जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद टीम ने पुलिस के साथ कोंच-उरई मार्ग स्थित भारत जी ऑटो पार्ट्स, हसीब ऑटो पार्ट्स समेत तीन दुकानों पर छापा मारा।तलाशी के दौरान दुकानों से महिंद्रा के नाम पर बेचे जा रहे नकली एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डिस्क प्लेट, क्लच प्लेट और गुल्ला समेत कई पार्ट्स बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद सामान कब्जे में लेकर सीज कर दिया। कंपनी के जांच अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने वकील अहमद, हसीब खान और अकील अहमद निवासी कोंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।कोतवाली प्रभारी निग्वेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तीन दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बरामद सामान कब्जे में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं, कंपनी के जांच अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि ग्राहकों से ब्रांडेड पार्ट्स की कीमत वसूलकर नकली सामान बेचने की शिकायतें मिल रही थीं। गोपनीय जांच में इसकी पुष्टि होने पर पुलिस के साथ कार्रवाई कराई गई।