विज्ञापन

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

ओवरलोड मौरंग लदे ट्रकों के लगातार आवागमन से जर्जर हो गई है। लोहे की सरिया बाहर निकल आई हैं। नीचे की दीवारों में भी दरारें पड़ने लगी हैं।कालपी-मदारीपुर मुख्य मार्ग की लंबाई करीब 28 किलोमीटर है। इसमें 21 किलोमीटर सड़क का निर्माण होने के बाद शेष सात किलोमीटर का निर्माण बजट के अभाव में अधूरा रह गया। सिरसा कलार से मदारीपुर तक सड़क जगह-जगह उखड़ी पड़ी है। अधूरी सड़क पर आवागमन के दौरान लोगों को पहले से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।अब इसी मार्ग पर स्थित पुलिया की जर्जर हालत ने समस्या और बढ़ा दी है। पुलिया के ऊपर का फर्श टूटने से सरिया बाहर निकल आई हैं। भारी ट्रकों के गुजरने के दौरान पुलिया हिलने लगती है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पुलिया की मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक इस मार्ग से ओवरलोड ट्रकों का आवागमन बंद कराया जाना चाहिए।स्कूली बच्चों के लिए भी खतराइस मार्ग से रोजाना 50 हजार से अधिक लोगों का आवागमन होता है। सिरसा कलार, कुठौंद, औरैया समेत आसपास के कई विद्यालयों के 20 से अधिक वाहन इसी पुलिया से होकर गुजरते हैं।इसके अलावा छह इंटर कॉलेज और तीन डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी साइकिल और बाइक से इसी मार्ग से आते-जाते हैं। सिरसा कलार और नियामतपुर बाजार जाने वाले लोगों के लिए भी यह प्रमुख रास्ता है। पुलिया की जर्जर हालत के कारण स्कूली बच्चों और आम राहगीरों को जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा है।बोले लोग-पुलिया की हालत खराबपुलिया इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि बाइक से निकलने में भी डर लगता है। ऊपर का फर्श पूरी तरह उखड़कर अलग हो गया है और नीचे की दीवार में भी दरार पड़ गई है। इससे हादसा हो सकता है।- फंटूस सेंगर, कूरेपुराइस मुख्य मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चे, ई-रिक्शा और टेंपो गुजरते हैं। सिरसा कलार और नियामतपुर बाजार जाने वाले लोगों के लिए भी यही रास्ता है। पुलिया की हालत खराब है। यदि विभाग ने जल्द मरम्मत नहीं कराई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।- मोहन गुप्ता, सिरसा कलारवर्जनसंबंधित अवर अभियंता को भेजकर क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण कराया जाएगा। पुलिया की स्थिति देखने के बाद उसकी मरम्मत कराने का प्रयास किया जाएगा।- जितेंद्र कुमार, सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी खंड-3