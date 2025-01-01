विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

प्रक्षेत्र में कार्यरत करीब 35 श्रमिक धरने पर बैठ गए हैं। श्रमिकों ने दैनिक मजदूरी 600 रुपये करने की मांग की है। साथ ही न्यूनतम मासिक वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित करने और नियमित कर स्थायीकरण करने की मांग उठाई है।शाखा अध्यक्ष विजय ने बताया कि प्रक्षेत्र में करीब 35 दैनिक श्रमिक काम कर रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल इसी संस्थान में काम करते हुए गुजार दिए, लेकिन आज भी उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल सका है।उनका कहना है कि वर्षों तक लगातार आठ घंटे काम करने के बाद भी उन्हें महज 252 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल रही है। इससे परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है।श्रमिकों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर शासन स्तर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने की जानकारी मिलने पर आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा मौके पर पहुंचे और श्रमिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।इस दौरान अध्यक्ष विजय, महामंत्री कुसमा, कोषाध्यक्ष मुन्नी, घसी, प्रेमकुमारी, राजकुमारी, उमा, शिवकली, भूरी, ममता, श्याम कपूर, कल्लू, दुर्गाचरण, दिलीप और राजकुमार समेत करीब 35 श्रमिक मौजूद रहे। श्रमिकों ने बताया कि वे पूर्व में भी प्रार्थना पत्र देकर लखनऊ में धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।वर्जनदैनिक श्रमिकों के धरना-प्रदर्शन की जानकारी है। उनकी दोनों मांगें शासन को भेजी जा चुकी हैं। जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय निकलने की संभावना है। - डॉ. अमित कुमार सचान, अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र आटा