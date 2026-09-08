उरई: कंटेनर में घुसी झांसी डिपो की रोडवेज बस, चालक-परिचालक समेत आठ घायल

कंटेनर चालक हिरासत में

पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसे के बाद रोडवेज बस और कंटेनर को कब्जे में लेकर थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया। बस में सवार अन्य यात्रियों को दूसरी रोडवेज बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित कराया। घटना के बाद मौके पर शांति व्यवस्था कायम रही। पुलिस मामले की जांच कर रही है।