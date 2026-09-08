उरई: पहले चाकू मारकर किया लहूलुहान, फिर तमंचे से मारी गोली, चार नामजद के खिलाफ एफआईआर, तीन टीमें गठित

उरई जिले में कोतवाली क्षेत्र के अजनारी रोड पर युवक मोहित यादव को चाकू मारकर घायल करने के बाद तमंचे से गोली मारने के मामले में पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर रामजी सोनी, श्यामजी सोनी, रिषू ठाकुर और अजय सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया।

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फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने कब्जे में लेकर सुरक्षित कर लिया। घायल मोहित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उसका उपचार चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की हैं। अपर पुलिस अधीक्षक जालौन ने बताया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने कब्जे में लेकर सुरक्षित कर लिया। घायल मोहित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उसका उपचार चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की हैं। अपर पुलिस अधीक्षक जालौन ने बताया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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