Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Complaint regarding the release of the accused from the police station

Jalaun News: आरोपियों को थाने से छोड़ने की शिकायत

Sat, 07 Nov 2026 01:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Complaint regarding the release of the accused from the police station
कोंच। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पडरी निवासी भूरे बरार की 28 अक्तूबर को संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। भूरे की पत्नी ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद थाने से छोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने झांसी के पुलिस उपमहानिरीक्षक आकाश कुलहरि को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच किसी निष्पक्ष उच्च पुलिस अधिकारी से कराने की मांग की है।
विज्ञापन


भूरे की पत्नी प्रीति बरार ने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 28 अक्तूबर को दोपहर करीब दो बजे उनके पति घर पर थे। इसी दौरान पप्पू पुजारी उन्हें यह कहकर अपने साथ ले गया कि प्रताप नगर कोंच निवासी बुद्धि अग्रवाल ने ग्राम पडरी स्थित गोदाम पर बुलाया है। आरोप है कि गोदाम में दोनों लोगों ने उनके पति को बंद कर मारपीट की। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटका दिया।
विज्ञापन

प्रीति के मुताबिक, घटना को लेकर 29 अक्तूबर को कोंच कोतवाली में तहरीर दी गई थी। इस पर नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने में रखा, लेकिन एक दिन बाद ही बिना उचित कारण बताए उन्हें छोड़ दिया। पीड़िता ने आशंका जताई कि इससे मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने उच्च पुलिस अधिकारी से जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। आईजी ने उसे न्याय का भरोसा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed