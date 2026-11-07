Jalaun News: नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के आरोपी पिता के खिलाफ 15 दिन में दाखिल हुई चार्जशीट

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रामपुरा कस्बा निवासी एक महिला ने 10 अक्तूबर 2026 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी शादी वर्ष 2021 में एक व्यक्ति के साथ हुई थी। यह उसकी दूसरी शादी थी। पहली शादी से उसकी दो नाबालिग बेटियां थीं। महिला के मुताबिक, छोटी बेटी की तबीयत खराब होने पर वह उसे माधौगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल ले गई थी। इसी दौरान बड़ी बेटी ने करीब दो महीने से मासिक धर्म नहीं होने की बात बताई। जांच कराने पर चिकित्सक ने उसके गर्भवती होने की जानकारी दी।महिला ने बेटी से पूछताछ की तो उसने अपने सौतेले पिता पर करीब दो महीने पहले रात में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। छोटी बेटी ने भी करीब तीन-चार महीने पहले आरोपी पर अश्लील हरकत करने की बात बताई। पीड़िताओं के मुताबिक, आरोपी की धमकियों के कारण वे पहले किसी को जानकारी नहीं दे सकीं। इसके बाद महिला ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और 12 अक्तूबर को आरोपी को जगम्मनपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया। विवेचक उप निरीक्षक भूपेंद्र कुमार सिंह ने पीड़िताओं का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और न्यायालय में बयान दर्ज कराए। बयान में किशोरी ने आरोपी पर नशीली गोलियां खिलाकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। विरोध करने पर मां को जान से मारने की धमकी देने की बात भी कही।विवेचना के दौरान साक्ष्य और आवश्यक तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने करीब 15 दिनों में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अब मामले में शीघ्र सुनवाई और ट्रायल पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।