फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Allegations of rigging in SIR, SP submitted memorandum

Jalaun News: एसआईआर में धांधली का आरोप, सपा ने दिया ज्ञापन

Sat, 03 Oct 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Allegations of rigging in SIR, SP submitted memorandum
उरई। एसआईआर में धांधली का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता की। जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने दावा किया कि माधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 7,336, कालपी में 5,546 और उरई विधानसभा क्षेत्र में 5,556 वोटों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जांच की मांग करेगी।
विज्ञापन

पूर्व मंत्री श्रीराम पाल ने दावा किया कि जनपद में करीब दो लाख मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सांसद नारायणदास अहिरवार व पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा ने कहा कि एसआईआर के नाम पर वोटों में धांधली का आरोप लगाते हुए पार्टी इसका विरोध करेगी। पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय ने भी सरकार पर मतदाताओं के अधिकारों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

इस मौके पर जमालुद्दीन, वीरेंद्र सिंह यादव, जीवन वाल्मीकि, विवेक यादव, महेश विश्वकर्मा, दशरथ सिंह पाल, रामरतन प्रजापति, महेश शिरोमणि, प्रताप सिंह यादव, जीनू कोरी, महेश द्विवेदी, प्रदीप दीक्षित, जब्बार शाह, हबीब खान, अमित सागर, जीतू यादव, देवेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed