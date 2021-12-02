फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Allegation of negligence during surgery; plea for justice made.

Jalaun News: ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, लगाई न्याय की गुहार

Sun, 13 Sep 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Allegation of negligence during surgery; plea for justice made.
उरई। शहर के कालपी रोड स्थित एक हॉस्पिटल के डॉक्टर पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने और मरीज का जीवन खतरे में डालने का आरोप लगा है। पीड़िता ने डीएम व सीएमओ को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

शिकायती पत्र में मध्यप्रदेश के भिंड जिले के ऊमरी निवासी शिवकुमारी पत्नी अशोक कुमार ने बताया कि 4 जुलाई 2026 को कालपी रोड उरई स्थित अस्पताल में संचालक से बच्चादानी निकलवाने का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते यूरिन ब्लैडर में ब्लेड से दो जगह कट लग गए, जिससे पेशाब रुकना बंद हो गया। ग्वालियर के अपोलो और लिंक अस्पताल में जांच कराने पर ब्लैडर में कट की बात सामने आई। डॉक्टरों के अनुसार समय पर सही इलाज न मिलने पर यह स्थिति कैंसर का रूप ले सकती है। 2 अगस्त 2026 को जब परिजनों ने शिकायत की, तो डॉक्टर ने गलती स्वीकारते हुए 20 हजार रुपये दिए और बिना ब्लैडर कट की जानकारी दिए अनभिज्ञता में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। पीड़िता के पति ने डॉक्टर पर विश्वास करते हुए बिना पढ़े दस्तखत कर दिए थे।
विज्ञापन

आरोप है कि डॉक्टर ने इस वीडियो व सहमति पत्र का हवाला देकर समझौता होने की बात कही। पीड़िता का इलाज ग्वालियर में चल रहा है, जहां अब तक 2 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और आगे भी कई लाख रुपये खर्च होने की संभावना है। दो छोटे बच्चों की मां पीड़िता ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है। सीएमओ डॉ. एचएन प्रसाद का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कमेटी बनाई जाएगी। वहीं एसीएमओ डॉ. अरविंद भूषण ने निजी अस्पताल का निरीक्षण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed